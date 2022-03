Paul Stanley revela cuales son sus cantantes de rock favoritos

Paul Stanley, publicó en sus redes sociales la lista de quienes considera son o fueron los mejores cantantes de rock de todos los tiempos.

La lista de 10 artistas incluye nombres como Kurt Cobain, Freddie Mercury, Chris Cornell, John Lennon, Eddie Vedder, entre otros.

Luego, Paul Stanley, publicó en sus redes sociales la lista de quienes considera son o fueron los mejores cantantes de rock de todo el tiempo.

Weezer le pone fecha de estreno al primer EP de ‘SZNZ’

Parece ser una respuesta directa a la revista ya que, aunque no la mencionó, si hizo referencia al titular de la noticia alojada en Rolling Stone.

«The Best Lead Singers Of All Time? How about 11 off the top of my head«, escribió el vocalista de Kiss.

The Best Lead Singers Of All Time?? How about 11 off the top of my head…

1)Robert Plant

2)Steve Marriott

3)Freddie Mercury

4)David Ruffin

5)Rod Stewart

6)Paul Rodgers

7)Janis Joplin

8)Steve Perry

9)Brad Delp

10) Brian Johnson

10)Lou Gramm

11) Ann Wilson pic.twitter.com/2SLlUX2ClA — Paul Stanley (@PaulStanleyLive) March 15, 2022

Estos son los favoritos de Paul Stanley:

Robert Plant

Steve Marriott

Freddie Mercury

David Ruffin

Rod Stewart

Paul Rodgers

Janis Joplin

Steve Perry

Brad Delp

Brian Johnson

Lou Gramm

Ann Wilson