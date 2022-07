“Odio ser turista en mi país”: colombiana denuncia precios exorbitantes en Cartagena

Archivado en: •

Las denuncias de turistas frente a los altos costos de productos y servicios en algunas playas colombianas se han vuelto en algo común que muchos han normalizado, pero que debe ser regulado con urgencia.

Por medio de su cuenta de Twitter, una usuaria identificada como Febe López reveló que pasó por un amargo momento el pasado festivo de San Pedro cuando quiso pasar unos días de descanso en Playa Blanca, en Barú.

La joven contó que fue a la playa a disfrutar de un día de sol y mar junto a una amiga, pero un grupo de personas le cobró precios exorbitantes por el “servicio” que les brindaron.

Junto a una foto del recibo, la joven explicó que le cobraron 250 mil pesos por “Servicio nuestro. Trabajo y seguridad Playa Blanca”, algo que inicialmente ella no había acordado.

Mire También:

“Por eso odio ser turista en mi propio país. Alguien que me diga, ¿desde cuándo uno tiene que pagar 250.000 pesos en servicio por sentarse en una playa pública? Playa Blanca es lo peor que tiene Cartagena. Alcaldía de Cartagena, por favor ¿Hasta cuándo el robo? ¡Difundan!”, fue el mensaje con el que la joven denuncio el cobro excesivo en la popular playa.

Por eso odio ser turista en mi propio país. Alquilen que me diga desde cuando uno tiene que pagar 250 mil pesos en servicio por sentarse en una playa pública?? PLAYA BLANCA es lo peor que tiene Cartagena.. @AlcaldiaCTG por favor HASTA CUANDO EL ROBO. Difundan!!!!! pic.twitter.com/aGpODi2gxy — Febe Lopez (@febelopezp) July 5, 2022

“Al final me entero de que en los 250.000 iba incluido: 1. El trabajo de ellos [trabajadores de la playa] del cual no sé cuál fue, ya que dure 3 horas allí. 2. Seguridad (según vigilancia para que nadie nos robara) 3. Que tenían que pagarle al de la basura”, aseguró la joven, quien también reveló que fue intimidada por el grupo de personas.

“Me pareció impresionante que me haya tocado pagar eso. Fui intimidada por cuatro personas altas, de contextura gruesa […]. En el sitio duramos tres horas aproximadamente. Antes de llegar se me acercó un chico y me dijo que me cobraría a precio local y lo que íbamos a consumir. Al final me dieron la cuenta y yo le dije no voy a pagar ese dinero. Luego me intimidaron y me dijeron que eso era el costo de su trabajo”, relató la joven al medio El Universal.