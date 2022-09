Las razones por las que comparan al Rey Carlos III con Ozzy Osbourne

Archivado en: •

Este sábado se llevó a cabo la proclamación de Carlos III como nuevo Rey de la corona británica, tras el fallecimiento el pasado jueves de su madre a los 96 años, la reina Isabel II. Junto a su esposa, Camila Parker, Carlos de Gales tomó posesión del trono en el palacio de ST James.

Por supuesto, las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar, ya que este acontecimiento es de trascendencia universal. No obstante, en el mundo del rock and roll se recordó a una de las figuras más emblemáticas: Ozzy Osbourne, quien hace tan solo unas horas lanzó su álbum ‘Patient Number 9’.

Pero ¿qué tiene que ver el Rey Carlos III con Ozzy? Algunos de los curiosos nombraron ciertas similitudes entre el expríncipe con el ‘príncipe de las tinieblas’ que no pasaron desapercibidas.

En primera medida, ambos nacieron el mismo año en el Reino Unido. Carlos el 14 de noviembre y Ozzy el 3 de diciembre de 1948.

Ambos se criaron en el Reino Unido. Carlos tuvo que esperar 73 años para asumir el trono, mientras que al cantante inglés desde la escuela ya le habían apodado Ozzy. De igual forma, el intérprete de ‘Paranoid’ confesó que en esa época padecía de dislexia.

Los dos se casaron dos veces. El Rey Carlos III con Diana de Gales o mejor conocida como Lady Di, quien falleció en 1997 en París Francia. Posteriormente, contraería nupcias con Camila Parker en el año 2005.

Ozzy Osbourne también contrajo nupcias en dos ocasiones. Su primera esposa fue Thelma Riley y posteriormente se casó con su actual pareja, la presentadora y manager Sharon Osbourne.

Finalmente, algo que también une a estos dos personajes es que, a pesar de no ser puntual, ambos viven en castillos. Carlos, como cabeza de la familia real, vivirá en el Palacio de Buckingham mientras que Osbourne posee una propiedad colonial en Hancock Park, Los Ángeles.