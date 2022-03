No es paja: en Medellín promueven una campaña para masturbarse

Archivado en: •

Una campaña promovida por la Alcaldía de Medellín genera polémica entre los habitantes de la ciudad. La iniciativa llamada «Hazte el amor» invita a las personas a masturbarse para mejorar el estado de ánimo.

Masturbarse tres veces a la semana lo ayudaría a llevar una vida feliz y prolongada

Daniel Quintero, Alcalde de Medellín, aseguró que «es un abordaje de salud publica fundado en hechos científicos. No estamos hablando paja».

Es un abordaje de salud publica fundado en hechos científicos. No estamos hablando paja. https://t.co/CT2mxiPnfJ — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) March 16, 2022

Mientras tanto, la Secretaría de Juventud de Medellín asegura que «el orgasmo libera endorfinas, serotonina y oxitocina: hormonas de felicidad que pueden hacer de un día malo uno para no olvidar».

Expertos coinciden con la campaña de la Alcaldía de Medellín. Recientemente una reconocida sexóloga aseguró que masturbarse tres veces a la semana ayuda a tener una vida feliz y prolongada.

«La masturbación te envía un cóctel de drogas realmente felices, del tipo que en realidad no puedes comprarle a un distribuidor, ni tu médico te las puede recetar, porque algunas sustancias químicas aún no las podemos reproducir farmacéuticamente», aseguró Gloria Brame en el diario The Sun.