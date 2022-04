Nine Inch Nails tomará el lugar de Foo Fighters en ciertos festivales

Archivado en: • •

Tras la muerte de Taylor Hawkins, Foo Fighters canceló la mayoría de presentaciones que tenía en diversos festivales que hacían parte de su gira internacional. Para tratar de compensar algunas de estas presentaciones, Nine Inch Nails ha sido anunciada como remplazo de FF.

Mural de Taylor Hawkins y Dave Grohl emocionó a los fanáticos de Foo Fighters

La banda liderada por Dave Grohl se presentaría el próximo 22 de mayo en el Rockvile Fest y en el Boston Calling el 27 de mayo. Ambas fechas fueron confirmadas por Nine Inch Nails a través de sus canales oficiales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nine Inch Nails (@nineinchnails)

Por ahora no se sabe el futuro de Foo Fighters, quienes en la reciente entrega de los premios Grammy ganaron en tres categorías: Mejor Álbum de Rock por ‘Medicine at Midnight‘; Mejor canción de rock con ‘Waiting on a war‘ y Mejor interpretación de rock con ‘Making a fire‘.

Con estos premios, Foo Fighters se convirtió en la banda de rock con más premios en la historia de los Grammy.