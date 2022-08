Niña que supuestamente había muerto despertó durante su propio funeral

Archivado en: •

La historia de Camila, una pequeña de tres años de La Herradura, pueblo en México, ha generado conmoción en las redes sociales.

De acuerdo con la información, la pequeña murió en el Hospital Comunitario del municipio Salinas luego de presentar síntomas como vómito, fiebre y diarrea, pero cuando era velada despertó.

Mary Jane Mendoza, mamá de Camila, concedió una entrevista a medios nacionales en la que contó qué fue lo que ocurrió con su hija. Según contó la mujer, su hija fue llevada a un hospital, pero la devolvieron a la casa luego de suminístrale algunos medicamentos: “Le dieron 30 gotas de paracetamol y me dijeron que mi hija estaba bien, que me la podía llevar a mi casa”.

Los medicamentos no hicieron efecto en la pequeña, motivo por el cual tuvo que ser trasladada nuevamente al centro médico en donde “murió” por deshidratación severa, diarrea aguda y shock hipovolémico.

“Cuando agarré su cuerpo, la niña me abrazó y yo le dije al doctor que seguía viva, pero él me contestó que la soltara y me sacó para esperar el certificado”, aseguró la mujer, que hasta último momento les dijo a todos que su hija seguía viva, pero nadie le creyó.

Camila, después de mucho esfuerzo, logró abrir los ojos y jadear, algo que alarmó a sus familiares que corrieron a llevarla al hospital

Aunque la familia intentó llevar a la niña rápidamente al hospital para ser valorada de nuevo, en el trayecto perdió la vida de manera definitiva.