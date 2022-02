Niña desaparecida por tres años fue encontrada con vida debajo de una escalera

Hace más de dos años, una niña fue reportada como desaparecida y no se supo nada de ella hasta ahora. Se trata de Paislee Shultis, de 6 años.

La menor fue encontrada debajo de una escalera en una casa de Saugerties, Nueva York. Los padres de la niña habían perdido su custodia, pero la sustrajeron de su hogar y la mantuvieron oculta desde los 4 años.

Ahora fue entregada a sus tutores legales, donde vive junto a su hermana mayor, y se encuentra bien de salud, agrega una nota publicada en BBC.

Se creía que la niña había sido secuestrada por su padres, pero tras múltiples visitas los oficiales no encontraron nada.

En una última intervención, uno de los policías notó que en las escaleras que llevaban al sótano tenían algo extraño y decidió examinarlas.

Tas iluminar la zona con una linterna notó que había una manta, luego quitó varios escalones y notó un par de pies pequeños. Los agentes encontraron en el lugar a Paislee junto a su madre en el pequeño y frío lugar.

BREAKING! We’re overjoyed that Paislee Shultis, a young girl missing since 2019, has been FOUND SAFE in a secret room under a staircase in Saugerties, New York. https://t.co/WoFciwXZ5U via @nypmetro

— NCMEC (@MissingKids) February 15, 2022