My Chemical Romance, Paramore, Avril Lavigne juntos en el festival ‘When We Were Young’

El festival ‘When We Were Young‘ se llevará a cabo el próximo 22 de octubre en Las Vegas, Nevadas. Lo más llamativo de este evento son las bandas que marcaron la primera década del 2000. La lista es encabezada por My Chemical Romance y Paramore.

No es la primera vez que se realiza este festival, en el 2017 se llevó a cabo en Santa Ana California y también fue encabezado por Paramore. Ahora viene recargado y también tiene nombres como Avril Lavigne, que viene con nueva música próximamente. My Chemical Romance se presentará por primera vez tras aplazar su esperada gira de reunión.

we've missed you. we're playing When We Were Young Fest in Vegas on Oct 22nd.

