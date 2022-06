Mundial 2026: Los 16 estadios de México, Canadá y EE. UU. en los que se jugarán los partidos

La FIFA anunció el 16 de junio las sedes que tendrá la próxima Copa del Mundo, que se realizará en el año 2026 y será organizado por primera vez de forma conjunta por tres países.

El estadio Azteca de Ciudad de México, que ya ha recibido los mundiales de 1970 y 1986, el estadio Akron, sede del equipo de las Chivas de Guadalajara, y el estadio BBVA, de los Rayados de Monterrey, serán las tres sedes mexicanas en las que se llevarán a cabo algunas de las fechas del evento deportivo.

Canadá contará con dos sedes mundialistas en Toronto (BMO Field) y Vancouver (BC Place Stadium).

Estados Unidos tendrá 11 sedes: Atlanta (estadio Mercedes-Benz), Boston (Gillette Stadium), Dallas (AT&T Stadium), Houston (NRG Stadium), Kansas City (Arrowhead Stadium), Los Ángeles (SoFi Stadium), Miami (Hard Rock Stadium), New York/New Jersey (MetLife Stadium), Filadelfia (Lincoln Financial Field), San Francisco (Levi’s Stadium) y Seattle (Lumen Field), sedes oficiales de equipos de la liga de football americano (NFL) y algunas también de escuadras de la liga de fútbol (MLS).

De acuerdo con Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, el Mundial “2026 será mucho, mucho más grande que el de 1994. Creo que esta parte del mundo no se da cuenta de lo que ocurrirá en 2026. El mundo invadirá Canadá, México y Estados Unidos”, afirmó. “Serán invadidos por una gran ola de alegría y felicidad”.

