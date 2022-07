Mujer se le olvidó dónde dejó el carro y pensó que se lo habían robado

La curiosa historia se hizo viral en redes sociales luego de que la joven compartiera su caso a través de Twitter. En la publicación, la joven cuenta que no recordó el lugar en donde había dejado su automóvil y en medio del desespero creyó que se lo habían robado y hasta alertó a las autoridades.

El hecho ocurrió el pasado 10 de julio en Chihuahua, México y según lo que relató en Twitter, la joven estaba en un centro comercial viendo una película, pero al salir se dio cuenta de que su carro no estaba en el lugar en el que ella creía haberlo dejado, por lo que inmediatamente se desesperó e incluso llegó a llorar.

Te puede interesar: Nuevo reto viral: ¿Encuentra a la serpiente en esta foto?

Debido a la gran preocupación, la mujer alertó de inmediato a la policía, quién atendió su llamado para investigar el supuesto robo. En ese preciso momento, la joven recordó dónde estaba realmente su auto.

“Yo saliendo del cine, pensando que me habían robado mi carro y sólo no me acordé dónde estaba estacionado” expresó la joven.

En la siguiente imagen de la publicación, la joven explicó que se apenó con las autoridades luego de darse cuenta de su error.

Mira también: El piercing en la boca que le costó la vida a una joven

“Imagínense el nivel de imbécil con el que me quedé con la ‘poli’”, escribió.

La publicación se volvió rápidamente viral y ya cuenta con más de 50mil likes en Twitter y 600 respuestas.