Mujer descubrió a su esposo moteleando con su mejor amigo

La historia de una mujer que descubrió que su esposo le estaba siendo infiel se volvió tendencia en redes sociales. Son muchos los casos de infidelidad que se ven a diario y algunos son más fuerte que otros.

Mire también: “Wey ya”: Niño revela infidelidad de su padre en plena fiesta de cumpleaños

Una mujer contó que, ella descubrió que su esposo le estaba siendo infiel con su mejor amigo, es decir, le había ocultado su sexualidad. Ella aseguró que, inició a sospechar porque el hombre le comenzó a mentir.

Ella se dio cuenta porque el hombre le inició a decir que se tenía que quedar más horas en el trabajo. Sin embargo, sospechó porque cuando habló con los compañeros de su esposo se dio cuenta que no era verdad.

Por eso, un día decidió seguirlo al trabajo para confirmar sus sospechas. Para la sorpresa de la mujer, él no salió con una mujer, sino que lo acompañó uno de sus compañeros de oficina.

Ella en ningún momento pensó que le estuviera siendo infiel con su amigo, sino que creyó que los dos se iban a ir a tomar o encontrar con alguna mujer. La mujer se parqueó afuera del motel y se dio cuenta que ninguna otra persona entró.

En medio de la incertidumbre, la mujer rentó la habitación que quedaba al lado de la que estaba su esposo. Comentó que, para su “buena o mala suerte” estaba disponible y dijo que fue muy difícil escuchar lo que estaba haciendo su esposo.

La mujer dijo que, en ese momento, sufrió mucho porque, aunque la relación había cambiado, ella estaba enamorada de él. Además, dijo que, en ese momento tuvo que ir al psicólogo.

Le puede interesar: Los memes más virales de la supuesta infidelidad de Hassan Nassar

Sobre el momento en que se dio cuenta que le estaban siendo infiel con un hombre, dijo que nunca lo había escuchado tan apasionado.

“Nuestra vida sexual no era para nada apasionada, no era la peor, pero no era apasionada. Pues conocí al hombre mas apasionado del mundo que jamás había escuchado”, dijo.