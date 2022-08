Exvocalista Twisted Sister rechaza a seguidores de Trump que usan We’re Not Gonna Take It

Archivado en: •

Dee Snider no aguantó más y estalló contra los grupos de políticos y activistas de extrema derecha que interpretan uno de los himnos contra la represión y la falta de libertades como lo es We’re Not Gonna Take It. Uno de los temas que hicieron famoso al grupo Twisted Sister en los años 80’s.

La molestia de Snider se produce luego de que estos ciudadanos estadounidenses usaran esa canción de protesta cuando, en realidad, la canción va en contravía de lo que pueden representar extremos republicanos, simpatizantes del expresidente Donald Trump que busca su regreso a la Casa Blanca.

Mira también: Tras 25 años de matrimonio: James Hetfield de Metallica se divorcia

ATTENTION QANON, MAGAT FASCISTS: Every time you sing «We’re Not Gonna Take It» remember it was written by a cross-dressing, libtard, tree hugging half-Jew who HATES everything you stand for. It was you and people like you that inspired every angry word of that song! SO FUCK OFF!

— Dee Snider🇺🇸🎤 (@deesnider) August 26, 2022