Luego de que el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, publicara una foto desnudo en sus redes sociales, el músico quiere seguir mostrando su cuerpo “libre” a sus fanáticos.

A pesar de que Lee ha compartido imágenes subidas de tono en Instagram, la plataforma lo ha censurado, algo que lo cansó y lo motivó a abrir una cuenta en la plataforma de contenido por suscripción ‘OnlyFans’.

Durante uno de sus más recientes conciertos en Las Vegas, Estados Unidos, el baterista anunció su llegada a la plataforma mostrando sus nalgas.

“Les mostré mi m**rda y la quitaron de internet. Ahora me he ido a un lugar donde puedes ser jodidamente libre y puedes mostrarle a cualquiera lo que quieras y no lo quitan”, anunció Lee, que se dio media vuelta y bajó sus pantalones para mostrar su trasero, donde tenía escrito Only- Fans en cada una de sus nalgas.

El polémico músico compartió la URL de su OnlyFans, en donde los suscriptores podrán ver su contenido por el costo de 39 dólares al mes.