Mötley Crüe: Tommy Lee invita a sus fans a mostrar el nepe en un concierto

Las fiestas duras y el exceso de alcohol pueden llevar a una persona a realizar cosas que no recuerda o que sobrio no habría hecho jamás. A pesar de que muchas personas se avergüenzan de lo que hacen borrachos, hay otras que se enorgullecen.

Hace unas semanas el baterista de Mötley Crüe, Tommy Lee, publicó una escandalosa foto en la que aparecía desnudo y apuntando hacia su miembro, algo que como era de esperarse sorprendió a muchos de sus seguidores que lo criticaron por en redes sociales.

Lejos de arrepentirse de publicar la foto, el músico reveló durante un concierto las razones del por qué lo hizo.

“Hace un par de semanas, tuvimos como dos semanas de descanso de la gira, y me pegué una juerga del copón, una juerga de verdad. Iba dando tumbos, así que me desnudé y subí fotos de mi pene. Normalmente yo soy un hombre de tetas, así que me gusta ver tetas, pero hoy es la noche dedicada a la igualdad de oportunidades, así que quiero ver el pene de todo el mundo. Venga, saquen su mierda. Saquen su puta tranca. Vamos”, aseguró el músico durante el concierto.