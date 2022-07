“Mi amor, bájate conmigo»: mujer borracha acosa a un militar en Transmilenio

Archivado en: •

Para nadie es un secreto que el acoso sexual contra la población masculina no es tomado en serio en muchas ocasiones. De acuerdo con algunos testimonios, cuando una víctima decide denunciar acoso muchas veces no es tomado con la seriedad que merece e incluso recibe burlas o comentarios asegurando que es “poco hombre”.

En redes sociales se volvió viral un video en el que una mujer en estado de embriaguez acosar a un soldado que se encontraba en un bus de Transmilenio en Bogotá y que en ningún momento cedió frente a los comentarios subidos de tono.

Mire También:

Hombre que golpeó a su pareja en Transmilenio casi es linchado por usuarios

¡Indignante! Un perro fue abandonado en un taxi de Bogotá

Con comentarios como «Ay, mi mono, ¿será que me bajo contigo?, “Ese soldado papacito, yo quiero un soldado», «Venga, ¿ya llegamos al Ricaurte? Mi amor, bájate conmigo» y «No, este no me responde», la mujer acosó al joven soldado, que visiblemente se mostró incómodo con la situación.

A pesar de que el militar se volteó en algunos momentos y le hizo ‘no’ con la cabeza, la mujer continuó con los comentarios, que generaron risa a los demás pasajeros, pero que han indignado a usuarios en redes sociales que aseguran que la mujer es una acosadora.