“Una nueva historia por escribir”: River Plate presenta a Miguel Ángel Borja

Luego de algunos inconvenientes en la contratación y dilataciones en las negociaciones, el futbolista colombiano Miguel Ángel Borja fue anunciado de manera oficial como nuevo jugador del equipo argentino River Plate.

No es la primera vez que el cordobés juega en la liga argentina, pues en el 2014 hizo parte del club Olimpo.

Con un inspirador video en el que se ve al colombiano colocar una pequeña reseña suya en el icónico mural de los futbolistas que han hecho parte de River, acompañado del mensaje “Miguel Borja, una nueva historia por escribir”, el equipo le dio la bienvenida al ex Junior.

Mire También:

Carlos Tévez se retira del fútbol profesional

Cracks: Video de monjas jugando fútbol se vuelve viral

La llegada de Borja al equipo quiere tranquilizar un poco a los hinchas, que quedaron un poco preocupados frente a la salida del goleador Julián Álvarez, que renunció al equipo para entrar al Manchester City.

Durante una entrevista para ESPN, el colombiano reveló cómo se siente con la llegada al equipo “millonario”: “Agradecido con Dios por la oportunidad que me da de poder ir a uno de los mejores del continente. Ha sido un trabajo difícil junto a mí representante que ha venido moviéndose, yo solo me he dedicado a seguir las instrucciones que ellos me dan”.