Luis Díaz es nominado al premio ‘Mejor jugador a nivel mundial’: ¿cómo votar?

Los Globe Soccer Awards presentaron este 20 de octubre la lista de 25 futbolistas nominados por el premio a ‘Mejor jugador a nivel mundial del año 2022’, en la que aparece el futbolista colombiano Luis Díaz, que actualmente juega para el Liverpool.

El colombiano, que ha tenido una gran temporada en el equipo dirigido por Jürgen Klopp, aparece nominado al lado de grandes del deporte como Karim Benzema, que acaba de ganar el Balón de Oro, Lionel Messi, Mohamed Salah, entre otros.

Alexander-Arnold, Karim Benzema, Joao Cancelo, Casemiro, Thiabut Courtois, Kevin De Bruyne, Luis Díaz, Phil Foden, Erling Haaland, Sebatien Haller, Ciro Immobile, Vinícius Junior, Harry Kane, Joshua Kimmich, Robert Lewandowski, Riyad Mahrez, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modrić, Neymar, Cristopher Nkunku, Cristiano Ronaldo, Mohamed Salah y Heung Min Son.

Ingrese a la página oficial de los Globe Soccer Awards, seleccione ‘Best Men’s Player of the Year’ y vote por el colombiano o el jugador que usted considere que merece el reconocimiento.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2022 nominees for BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR: pic.twitter.com/1jkI5FWy3N

— Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) October 20, 2022