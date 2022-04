Archivado en: •

KISS es una de las bandas con más objetos licenciados en todo el mundo. El grupo tiene a su nombre más de 3.000 productos que se venden por todo el mundo.

Muchos de los productos han sido lanzado junto a giras o lanzamientos de álbumes, algunos también con momentos relacionados con la banda.

Recolector de basura se disfrazó de Kiss y Gene Simmons le envió un mensaje

Algunos de los objetos no parecen ser de una banda de rock, sin embargo, sus fanáticos siempre se llevan todo y así la banda liderada por Gene Simmons ha ganado millones de dólares con su mercancía.

Aquí te dejamos algunos de los productos más locos:

No es broma: KISS vendió cuerdas de guitarra de aire en su atracción de minigolf en Las Vegas. Se trató de paquetes de aire vacíos con la marca de la banda. Fueron vendidos en el 2016 por un valor de $3.99 dólares la unidad.

Cuando fue lanzado en el 2001, el KISS Kasket costaba $3.300 dólares. Contaba con un fotomural laminado con varias imágenes de KISS. En el 2011 se lanzó otra versión más cara, por $4.000 dólares y si se quería autografiado costaba $4.700 dólares. Se dice que Dimebag Darrel, de Pantera, fue sepultado en un KISS Kasket que le dio el propio Simmons.

KISS y Hello Kitty se unieron en el 2011 para lanzar un curioso producto. El artículo se trató de un papel higiénico que tenía la cara de Hello Kitty con la temática de KISS.

I found this at the store: KISS version Hello Kitty toilet paper. Rock and Roll all night, and party every day pic.twitter.com/RFwhibRR

— Marc Ira Hooks (@hoomar) October 13, 2012