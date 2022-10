¡Llamen a los bomberos! Demi Rose ‘enciende’ las redes con su nueva apariencia

Demi Rose, la famosa modelo y creadora de contenido ha sido toda una sensación en las redes sociales por su contenido erótico, con el que constantemente pone a volar la imaginación de sus seguidores.

La modelo curvy se ha destacado en redes sociales por su belleza “angelical”, tal como lo aseguran sus seguidores en las redes sociales.

De hecho, después de darse a conocer y reunir más de 19 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, la mujer de 27 años decidió ir un paso más allá de su sensual contenido en dicha red social y pasar a OnlyFans.

Así lo ha anunciado y publicitado la joven modelo y ex DJ, en ocasiones Demi comparte fotografías en las que deja ‘babeando’ a sus seguidores y aprovecha para invitarlos a suscribirse a su OnlyFans, plataforma donde deben pagar para acceder a su contenido.

¡Demi Rose es candela!

Recientemente, la creadora de contenido compartió a través de su cuenta de Instagram una foto con la que logró llamar la atención de miles de personas.

En la instantánea se ve a la joven con el cabello rizado y de color rojo, lo que dejó a más de uno boquiabierto, pues fue un extremo cambio de look, pasó de un cabello castaño a rojo intenso.

Además, presumió sus pronunciadas curvas y enormes atributos, pues llevaba una diminuta tanga que resaltaba su enorme retaguardia, además su camisa no solo resaltaba sus pechos, también combinaba con su color de cabellos y con la naturaleza que la rodeaba.

Los comentarios que provocó la joven no se hicieron esperar, “eres una diosa”, “wow no me esperaba ese cambio”, “pero que belleza”, “mamacita”, “me encantas”, “la perfección hecha mujer”, escribieron algunos usuarios.