Liam Gallagher confiesa si le donaría un riñón a su hermano Noel

Los hermanos Noel y Liam Gallagher, que juntos crearon Oasis, una de las bandas de rock más grandes de la historia, llevan más de diez años sin hablarse.

A pesar de los problemas que hay entre los músicos, que constantemente se tiran ‘hate’ por las redes sociales o en entrevistas, para ellos la familia es importante.

Durante una divertida entrevista de Liam, el menor de los artistas, con el medio The Guardian, el artista reveló si le donaría un riñón a su hermano si llegara a necesitarlo.

“Sin duda alguna. Por supuesto que lo haría. Es mi hermano, y lo quiero. Yo también te daría uno, amigo”, aseguró el músico, que respondió a otras preguntas formuladas directamente por sus fanáticos.

Liam también aseguró que su hermano Noel lo ayudaría si lo necesitara: “Sí, es un presumido (…) estoy seguro de que él [y sus amigos] son buenas personas, aunque muy inseguros”.

Otras preguntas que contestó Liam Gallagher:

¿Qué escribirías en tu tumba?: “Sinceramente, no se me ocurre nada espectacular. De todos modos, no me van a enterrar. Me van a momificar y exponer en un museo“.

¿Qué le dirás a Dios cuando te encuentres con él?: “Esa es una pregunta pesada. No estoy seguro de creer en Dios pero, si se supone que es el tipo principal y todo esto; entonces quizás le daría una patada y le diría: ‘¿Qué m*erda estás haciendo, dejando que los jóvenes sean asesinados en todas estas guerras y esas cosas?‘ Le daría una patada y luego vería qué hacemos a partir de ahí”.

¿Has pensado alguna vez en pedir un soporte de micrófono más corto, para no tener que alargar el cuello?: “No, pero entiendo lo que dices”.

¿Cuántas parkas tienes? ¿Llevar una parka en el escenario no significa que acabas todo sudado? ¿También las usas en la cama?: “Tengo demasiadas parkas, demasiados Clarks, demasiadas de todo. Me gusta llevarlas, así que suelo optar por las finas en el escenario. Canto como si mi vida dependiera de ello. Si cantara desnudo, seguiría sudando, así que mejor que me vea bien mientras lo hago. Y no: No me pongo el traje de Superman en la cama”.