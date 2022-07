Un año sin Joey Jordison: Familiares y fans recuerdan a la leyenda de Slipknot

Archivado en: •

El 26 de julio del 2021 falleció Joey Jordison, baterista fundador de la banda estadounidense Slipknot. A un año de su muerte, los familiares compartieron un emotivo video con el que recordaron al talentoso artista.

En un video de 15 minutos publicado en la web de Nathan Jonas Jordison, la familia muestra al artista como un “músico brillante, al igual que como el increíble ser humano”, mientras aparecen fotos de su niñez, adolescencia y adultez.

«Las canciones que acompañan a las fotos de este vídeo incluyen algunas de las favoritas de Joey. Él hizo referencia a estas canciones en muchas de las entrevistas que concedió a lo largo de su carrera cuando se le preguntó por los temas y los artistas que desempeñaron un papel en su formación como músico», dice la descripción del video, que sin duda ha tocado las fibras de más de uno.

Algunas de las canciones que aparecen en el video son ‘The Rubberband Man’ de The Spinners, ‘100,000 Years’ de Kiss, ‘For Those About to Rock’ de AC/DC, ‘(Sic)’ de Slipknot, ‘Leader of the Band’ de Dan Fogelberg y ‘In My Time of Dying’ de Led Zeppelin.