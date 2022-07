La sacaron del estadio: Mujer fue retirada de la tribuna por ir en shorts

La denuncia de los hechos por parte de la mujer abrió el debate sobre los códigos de vestimenta para ir a disfrutar del fútbol. Según relató la aficionada, asistió al encuentro entre los equipos el sábado 23 de julio en el estadio Metropolitano de Barranquilla, pero fue abordada por dos mujeres en la tribuna sur que amenazaron con herirle las piernas.

Las barras del equipo habrían impuesto un código de vestuario para las mujeres que asistieran a la tribuna sur, entre ellas la de no ir vestidas con shorts, faltas, sandalias o camisas cortas, según reveló un pantallazo de WhatsApp que salió a la luz recientemente.

Como expresó la aficionada había asistido a la tribuna sur baja y se le acercaron tres mujeres a decirle que “le dañarían las piernas por haber ido en short”, indicó.

Cógido de vestimenta para los partidos

En la imagen que circula en redes sociales se lee el mensaje: “Los ovarios también tienen aguante. Para tener en cuenta mujeres. (…) Las que no cumplan serán retiradas de la tribuna”. Varias hinchas del Rojiblanco aprovecharon la oportunidad para quejarse de la situación en redes sociales.

“Te entiendo a mí también me pasó el 8 de diciembre, se me acercó una a decirme que me fuera para sur alta porque estaba en short y que no podía estar ahí, me aclaró que ella me lo decía de buenas maneras, pero que podían llegar otras sin decirme nada y atacarme”, compartió una internauta.

Gabriel Vallejo, miembro de la barra Rojiblanco, explicó en entrevista con El Tiempo Barranquilla que las mujeres “pueden ir al estadio como quieran, no sé por qué esas integrantes del Frente Rojiblanco le dijeron que no podía ir en short. Me gustaría conocer a la muchacha y si es así, presentarle disculpas”, puntualizó.