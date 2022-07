“Ya no hay justificación”: Claudia López le pone freno a los bicitaxis y mototaxis

Archivado en: •

Los bicitaxis y mototaxis se han convertido en una forma de transporte dentro de Bogotá. De acuerdo con la Administración Distrital de Bogotá, en la ciudad hay más de 5,000 de estos vehículos, que de acuerdo con la alcaldesa Claudia López, empezarán a tener restricciones.

Ante la falta de rutas de Sitp se había habilitado la opción del uso de bicitaxis y mototaxis, sin embargo, la alcaldesa reveló que las mejorías en el transporte público ya no justifican el uso de los vehículos: «Hace dos años y medio era porque no había rutas del SITP pero ya hay suficientes. No hay justificación para que tengamos transporte ilegal, puesto que ya hay transporte legal. Entonces con concertación, pero con toda la aplicación de la ley, hay que ir corrigiendo eso que nos falta”.

La alcaldesa les pidió ayuda a las autoridades para hacer mayor control de los operarios ilegales: “Le pido también a nuestra Policía que cada vez más vayamos sacando esos bicitaxis y mototaxis informales, ya no hay justificación”.

Los sectores de la capital colombiana en donde se concentran más de estos vehículos son Bosa, Patio Bonito y El Tintal.