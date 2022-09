La historia se repite: turista pagó más de 4 millones por almuerzo, agua y carpa en Barú

Archivado en: •

Un turista brasileño de 27 años identificado como Caio Lazzaretto Mónaco denunció que lo robaron y fue estafado en Playa Blanca, Barú.

De acuerdo con el hombre, que duró 42 días en nuestro país y que habló con el medio El Universal Cartagena, cuando llegó a la playa fue abordado por seis hombres que lo distrajeron y le robaron su celular.

“Cuando mi di cuenta, los muchachos en la playa, para que confiara en ellos, dijeron que me ayudarían a recuperar el teléfono, que conocían a todos y sentían mucho que yo estuviera pasado por eso. […] Me trajeron un plato de pollo con patacones, agua y me ubicaron en una sombrilla”, aseguró el turista, que fue estafado por las personas que intentaron ayudarlo.

“Al principio dijeron que me iban a ayudar, que podía quedarme con ellos tranquilo. Me estaban cobrando solo 60.000 pesos por el plato, la sombrilla, el agua y la tasa del pago con tarjeta de crédito. Pero noté que la máquina de tarjetas estaba adulterada. Leí que decía 1.200.000 en lugar de 60.000, entonces supe que estaban intentando robarme. Les pedí confirmar bien el monto y me rehusé a pagar en esa máquina”, contó el hombre, que fue amenazado por no querer pagar de más.

“Como me negué a pagar un monto mucho mayor, de tres a cuatro hombres me coaccionaron, cambiaron el tono y empezaron a amenazar con agredirme físicamente. ‘Si no pagas, no sales de esta playa. ¿Quieres tener problemas en Cartagena? Es mejor pagar’, me decían. Eso causó una larga discusión”, afirmó Caio Lazzaretto Mónaco, que fue retenido por más de cinco horas por los hombres en la playa.

Las personas que lo estaban amenazando no lo dejaron llamar a la Policía y le llevaron un segundo datafono que también estaba adulterado y con el que le robaron más de 4 millones y medio.

“Vi el monto exacto de 120.000 pesos y agregué la contraseña de mi tarjeta. Acepté pagar ese monto de inmediato para librarme de ellos, pensando que iba a resolver la situación. No sé cómo el valor cobrado fue muchas veces mayor”, contó el hombre, que tuvo que hacer tres pagos porque le dijeron que la tarjeta no había sido recibida.

Como le habían robado el celular, el hombre no se dio cuenta que le habían robado todo ese dinero hasta que regresó a su país.