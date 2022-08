La Besatón como respuesta a un acto de discriminación contra una pareja gay en Bogotá

Archivado en: •

Como respuesta a un presunto acto de discriminación que se viralizó en redes sociales contra una pareja homosexual, cientos de personas de la comunidad LGBTQ+, ante la indignación por tal hecho, decidieron salir a protestar al mismo parque en el que se dio el hecho en Bogotá.

Todo comenzó después de que, según la versión de los jóvenes, se estaban dando un beso en un parque del barrio Ciudad Salitre. Ante esta demostración de afecto, varias mujeres, entre ellas una adulta mayor, buscaron expulsarlos del sector porque, de acuerdo con sus versiones, la pareja estaba ‘haciendo el amor’.

Inmediatamente, las mujeres y la pareja se empezaron a grabar mutuamente y los improperios que se dijeron quedaron evidenciados en el clip. Incluso, la mujer mayor, tenía en su poder un palo de escoba, con el que en varias oportunidades según se aprecia en el clip, intenta agredir a la pareja.

“Aquí en este parque no se permite tener sexo y menos delante de los niños”, gritaba una de las mujeres a la pareja.

Esto ocurrió ayer en la zona de Salitre en Bogotá, alrededor de las 5:00pm, un acto de HOMOFOBIA y violencia que compromete a VIDA de las víctimas, dos chicos gays que se besaron en un parque. Al final, sí golpearon a uno de ellos. ¿Hasta cuándo? pic.twitter.com/9yVzVhUdfT — No soy tu Psicólogo ⚠️ (@soy_gilbert) July 30, 2022

Ante la filtración en redes sociales de este video, muchos internautas tomaron diversas posiciones al respecto y se convocó una ‘besatón’ como manifestación al presunto acto de discriminación por parte de las mujeres.

“Al que no quiere caldo se le dan dos tazas”, comentaron algunos activistas LGBTQ+ que se agruparon en el mismo parque en el que ocurrieron los hechos la tarde del sábado.

Con música, banderas LGBTQ+ y con masivas expresiones de cariño, fueron cientos de jóvenes que decidieron darle un “mensaje” a la comunidad que atacó a la pareja gay.

En este parque se Salitre fue donde ayer se cometió un acto de discriminación, hoy muchas personas responden de esta manera. #DiscriminarEsUnDelito #EnBogotáSePuedeSer pic.twitter.com/YGphkIclfa — Isaac Morales (@IsaacMoPe) July 31, 2022

De otra parte, la mujer, que tenía el palo se pronunció en las redes sociales: “Ellos me agarraron del pelo, me arrastraron. Ellos tienen que decir la verdad, entonces yo me pude soltar y empecé a gritar un palo un palo. Yo tengo el video original”, asegura la mujer. Asimismo, la señora de 65 años manifiesta que la supuesta pareja gay se estaba “masturbando”.