KISS: Fanáticos hicieron todo lo posible por ver a su banda favorita

El End of The Road Tour por América del Sur terminó en Bogotá. El sábado 7 de mayo era una noche que muchos no se querían perder, por eso desde muy temprano llegaron a las afueras del Movistar Arena y buscaron la móvil de Radioacktiva para obtener una entrada al concierto.

KISS en Colombia: una despedida inolvidable llena de rock, fuego y emociones

Los afortunados fueron pocos, pero las emociones fueron muchas. Uno de los ganadores se escapó del trabajo para participar. Tuvo varios intentos y falló pero al final ganó aunque su puesto corría riesgo. «Feliz, feliz voy a ver a KISS», expresaba el oyente de Radioacktiva que al preguntarle por el trabajo solo dijo «¡mañana miramos!»

Otro fiel oyente llegó con su maquillaje listo y la ilusión de una boleta, pero se acercaba la hora del concierto y las posibilidades bajaban. No perdió la fe y tan solo unos minutos antes de finalizar las actividades, ganó. El fanático se echó keratina para tener un look rockero y podía dañarse con la lluvia que caía a las afueras, aunque no le importó que se dañara. «No importa, a Epa Colombia le compro otra».