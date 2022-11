‘Kiko’ revela las últimas palabras que le dijo ‘Don Ramón’ antes de morir

Archivado en: •

El Chavo del Ocho es quizá una de las producciones televisivas más recordadas en Latinoamérica, pues la serie humorística acompañó la infancia de miles de generaciones en el mundo que crecieron viendo las ocurrencias de los habitantes de ‘La vecindad del Chavo’.

Sus personajes principales lograron que millones de fanáticos se conectaran con la historia de vida de cada uno, pues El Chavo, Don Ramón, La Chilindrina, Doña Florinda, Kiko, el Profesor Jirafales, entre otros hicieron que la serie se convirtiera en una de las más queridas por los televidentes.

Aunque El chavo del ocho se empezó a trasmitir en 1973 y finalizó en 1980, los siguientes años, varios canales en Colombia, como RCN, volvieron a retrasmitir la recordada serie, por lo que son muchas las generaciones que se dejaron contagiar de las historias de quienes vivían en la vecindad.

Más allá de El Chavo, uno de los personajes que más se ganó el corazón de los televidentes fue ‘Don Ramón’, interpretado por Ramón Valdés, quien siempre se caracterizó por estar de ‘mal humor’.

A los pocos años de que terminaron las grabaciones de la icónica serie humorística, Ramón Valdés sufrió un percance de salud por un cáncer que lo aquejaba y murió el 9 de agosto de 1988 en Ciudad de México, dejando un gran hueco en los fanáticos de El Chavo del Ocho.

¿Qué le dijo Don Ramon a Kiko antes de morir?

Su gran amigo y compañero de set Carlos Villagrán, ‘Kiko’, fue a visitar a Valdés en el hospital durante sus últimos días de vida y según publicó el portal ‘Milenio’, esto fue lo que dijo Villagrán sobre la última vez que vio a Ramón.

“Lo vi muy delgado. Le faltaba muy poco tiempo. Así que lo abracé y empecé a llorar. En ese momento él me dijo: ‘Ya, no llores cachetón. Allá te espero’. Le digo: ‘¿Allá con el Señor?’. ‘No te hagas el tonto, allá abajo’, me respondió”, citó el portal ‘Milenio’.

Sin embargo, Kiko mencionó en una ocasión que cuando Ramón le dijo que “allá abajo” no se refería al infierno, sino a la salida del hospital, pues él esperaba recuperarse del cáncer que padecía.