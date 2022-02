Jugadores brasileños están atrapados en Ucrania «esperando una solución»

Ucrania vive momentos de tensión después de los primeros bombardeos por parte de Rusia. En medio del problema, futbolistas brasileños que juegan en este país están encerrados en un hotel esperando ayuda.

“La situación es muy grave para todos nuestros amigos y familiares. Estamos atrapados en Kiev y esperando una solución”, expresó Junior Moraes jugador de Shakhtar Donetsk.

Marlon, compañero de Moraes, agregó que «no tienen como salir» por lo que le pidieron ayuda al gobierno de Brasil.

Jogadores brasileiros do Shakhtar e do Dínamo estão reunidos com as famílias em um hotel de Kiev. Acabaram de gravar esse vídeo pedindo ajuda das autoridades brasileiras para deixar o país. pic.twitter.com/7ah1RuKGo2

— Arthur Quezada (@ArthurQuezada) February 24, 2022