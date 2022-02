James Rodríguez asegura que se quiere ir de Catar

James Rodríguez volvió a hacer una sesión de Twitch y aprovechó para hablar con sus seguidores sobre varios temas. El jugador se refirió a la Selección Colombia, a su vida amorosa y a su futuro futbolístico.

James ya recuperó su nivel y es tenido en cuenta por su actual director técnico del Al-Rayyan. Sin embargo, el jugador aseguró que quiere irse del fútbol de Catar en un futuro.

“¿Qué me gustaría estar en otra parte? Sí, pero es lo que es y hay que ser positivo siempre”, dijo James.

El jugador cambió de tema y muchos pensaron que había quedado ahí. Sin embargo, volvió a hablar sobre Catar y pusó a pensar a sus seguidores para que le dijeron en dónde les gustaría vero jugar.

“Es un tema que tengo que pensar mucho, pero sí me gustaría irme ya para otro lado, no sé dónde. ¿Ustedes qué piensan? ¿A dónde podría ser? Donde me quieran obvio y donde me quieran poner”, dijo.