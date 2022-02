James Rodríguez se disculpó por los insultos a los hinchas en el Metropolitano

Después de perder contra Perú, los hinchas colombianos que asistieron al Metropolitano chiflaron a los jugadores cuando salían de la cancha. Esto provocó que James reaccionara y lanzara fuertes palabras en el camerino.

El jugador no había dado declaraciones a medios, tampoco se había referido al tema en sus redes sociales hasta ahora que lo hizo a través de su canal de Twitch.

James expresó que estaba «caliente» y que quizás «reaccionó como no se debía» debido al resultado que no se dio. También pidió disculpas.

«Los aplausos hay que ganárselos» el mensaje del Pibe Valderrama a James Rodríguez

«Yo estaba caliente, en un momento que no pensábamos que íbamos a estar, con lo que se dio. Quizás reaccioné como no se debía, pero al final fue lo que fue y lo que salió. Son cosas que pasan dentro del campo de fútbol, no es solo a mí. Pero a ver, si herí a alguien, si lastimé a alguien, le pido disculpas, porque son cosas dentro del campo», afirmó James Rodríguez.

Además de sus disculpas, también aseguró que algunos hinchas se comportaron mal cuando se acabó el partido agregando que así tuvieran rabia «no eran para que tiraran cosas». Respecto al desempeño del equipo, piensa que tuvieron un buen partido «en lo personal y en equipo».