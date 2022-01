Hombre quiso sorprender a su esposa en una celebración y terminó con el pene fracturado

Rob Andrews, de 32 años, y su esposa Isabella Woolf, de 25, querían celebrar su aniversario por lo alto. Para el festejo alquilaron una cabaña y compraron alcohol, juguetes sexuales y artículos bondage.

Quizás para responder a toda la actividad sexual que les esperaba, Rob decidió comprar viagra por internet para todo el fin de semana. Isabella asegura que todo iba de maravilla y el viagra funcionó muy bien ya que estaban teniendo una «maratón de sexo».

Después de varias copas y una botella, la mujer saltó encima de su pareja y «escuchó un crujido». El hombre pensó que se le había roto el miembro, ya que también había sangre. Después del momento de shock, decidieron llamar a una ambulancia.

