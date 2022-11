Hombre borracho protagonizó dolorosa caída en un SITP; pasajeros lo empujan

El video de un hombre borracho se ha vuelto viral a través de las redes sociales, no solo por su estado, sino por la “falta de empatía” por parte de los pasajeros.

Un pasajero registró toda la escena, sin embargo, no ayudó al hombre, quién en aparente estado de embriaguez logró robarse la atención de los pasajeros en el SITP.

No se conocen detalles del lugar exacto donde ocurrió, pero en video se logró ver la falta de equilibrio y como se tropezaba el sujeto con las personas y las sillas en el bus.

No obstante, ninguno se preocupo por ayudarlo, pues contrario a esto, cada vez que el hombre chocaba con un pasajero o una silla, ellos lo empujaban, no obstante, en las imágenes se ve al sujeto caer al piso.

Aunque el video solo dura 15 segundo, se logra ver con claridad la falta de empatía de las personas, algo que fue muy criticado por los internautas.

El video no tardó en viralizarse y usuarios en las redes sociales dejaron sus comentarios, “nadie ni por cortesía lo ayudó a parar”, “creo que no era necesario el empujón del pasajero”, “por qué el que graba no lo ayuda”, escribieron algunos usuarios.