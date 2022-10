¡Qué totazo! Parrillero de una moto se cayó por estar borracho, pero no soltó la botella

Conducir en estado de embriaguez puede tener desenlaces fatales, no solo para el conductor, sino también para los ciudadanos que se movilizan por la zona. Sin embargo, por múltiples factores, hay ciudadanos que no toman las medidas necesarias luego de una noche de copas.

Se hizo viral video de un parrillero de una moto que estaba borracho, mientras se transportaba por una zona transitada.

A pesar de que el sujeto parecía no estar en todos sus sentidos, el conductor no se detuvo para comprobar su estado. El peculiar suceso fue captado por un pasajero que transitaba detrás de la motocicleta y registró el momento en que el hombre no pudo sostener su cuerpo.

Con la bebida en una mano, el hombre no se aferró al cuerpo del conductor y luego de que este frenara perdió el equilibrio. La cámara captó cuando el parrillero se dio un fuerte golpe en la espalda, que pudo resultar en tragedia de no contar con el casco de seguridad.

El video despertó la indignación de los internautas, quienes señalaron de “irresponsable” al parrillero.

“Qué gente más irresponsable, juiciosos, pues”; “Tomó tanto que no le quedó ni para el taxi”; “No le cabe una gota más de alcohol”; “Bien merecido por irresponsable”; “Menos mal tenía puesto el casco”; “Mejor amarrarlo el uno al otro”, fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Conducción en estado de embriaguez

Si bien no fue el conductor de la moto el protagonista del video, la conducción en estado de alicoramiento y bajo sustancias psicoactivas es sancionada con multas, detención del vehículo y suspensión de la licencia de conducción.

El artículo 152 del Código Nacional de Tránsito Terrestre establece el precio de las multas por conducir bajo la influencia de estas sustancias. Dependiendo del grado de alcoholemia la sanción a pagar puede ir desde los 2 millones hasta los 44 millones de pesos.