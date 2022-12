Hijo del arquero de Marruecos confunde micrófono con un helado

El Mundial sin duda ha sido el evento del año, y no solo el fútbol ha sido el protagonista, pues muchas personas de diferentes países viajaron hasta Catar para presenciar los partidos de sus selecciones favoritas.

Por esta razón muchas situaciones se han hecho virales en las redes sociales en torno al Mundial, desde la hincha croata más sexy, hasta las peleas o las multas que se han llevado algunos turistas en dicho país.

Uno de los eventos más recientes y que se viralizó rápidamente fue la frase de Messi hacia un jugador de Países Bajos, no obstante, los jugadores también han dado de que hablar y no solo por su actuación en la cancha.

Pero Marruecos y su arquero Yassine Bounou no se quedan atrás, pues en una reciente entrevista posterior al partido, el hombre acompañado de su pequeño se robó las miradas de miles de personas.

Le puede interesar

Durante su conversación con el periodista, el pequeño que estaba en los brazos de su padre parece haber confundido el micrófono con un helado y sin pensarlo dos veces lamió la espuma.

El acto provocó algunas risas entre el periodista y el golero de Marruecos quien retiró a su hijo diciéndole “no”.

Esto no fue suficiente y el pequeño volvió a repetir la escena que quedó registrada en video y ha provocado miles de risas y reacciones entre los usuarios de internet.

“Que ternura”, “ay, me lo como a besos”, “jajajaja se saborea y todo”, “es demasiado adorable”, “Dios bendiga a este niño”, “jajajajaj niños”, “que risa”, “ay, ¿le habrá comparado un helado después de esto?”, fueron algunos de los comentarios.

Yassine Bounou’s son thinking the 🎤 to be 🍦 is supremely adorable! ❤️ #FIFAWorldCup pic.twitter.com/YTorvQwDvM

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 14, 2022