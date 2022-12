‘Firulais pescador’, conmueve en redes por esperar a su amo fallecido frente al mar

La historia de ‘Vaguito’, un perro que todos los días se sienta frente al mar de Punta Negra en Lima Perú ha conmocionado las redes sociales por la historia que está detrás de dicho acto.

El animal tiene a más de uno con el ‘corazón en la mano’, pues todos los días se sienta en a la orilla del mar con la esperanza de ver llegar a su amo en un barco pescador.

Una mujer fue la encargada de viralizar la historia a través de Facebook, Jolie Mejía es una mujer que suele frecuentar dicho lugar por lo que registró el momento exacto en el que el animal llega todas las mañanas y pasa horas mirando el horizonte, siempre a la misma hora.

“Él no parecía abandonado. Llevaba una cinta alrededor del cuello y su pelaje estaba limpio. Lo acaricié y, al parecer, estaba esperando a su dueño, pero pasaron los minutos y nadie venía”, aseguró la mujer a través de su publicación en Facebook.

La mujer reveló al diario La Nación que un pescador se acercó a ella para contarle la historia de ‘Vaguito’, nombre del perro.

Al parecer el animal fue compañero fiel de un hombre que trabajaba como pescador y lamentablemente falleció realizando sus actividades.

“Nos dijo que el animal vivía con un pescador que falleció hace tiempo. Y que, desde entonces, el perro viene todos los días hasta acá y mira al mar”, puntualizó la mujer.

Al parecer el animal vive cerca de esa zona en casa de una mujer que se ha encargado de él y sus necesidades.

Los comentarios por supuesto no se han hecho esperar en redes sociales, “ellos no nos merecen”, “no me imagino la impotencia del animal”, “los únicos que aman de verdad”, escribieron algunos usuarios.