La final de la Champions se jugará en Francia por la guerra entre Ucrania y Rusia

La guerra entre Rusia y Ucrania está teniendo efectos en los eventos deportivos. Este año la final de la Champions se iba a jugar en San Petersburgo, pero la invasión ordenada por Putin llevó a la UEFA a cambiar la sede.

¿Sabía que las selecciones de Ucrania y Rusia no se pueden enfrentar en deportes?

Ante la grave escalada de violencia, el Comité Ejecutivo de la UEFA trasladó la final de la Champions League al Stade de France en Saint-Denis. Este partido se jugará el 28 de mayo, como ya estaba programado.

The 2021/22 UEFA Men’s Champions League final will move from Saint Petersburg to Stade de France in Saint-Denis.

The game will be played as initially scheduled on Saturday 28 May at 21:00 CET.

— UEFA (@UEFA) February 25, 2022