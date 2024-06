¿A qué hora canta Lenny Kravitz en Final de la Champions League? Así podrá verlo EN VIVO

El sábado, 1 de junio, se jugará la final de la Champions League para la temporada 2023-2024, en la que se enfrentarán el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El encuentro tendrá lugar en el Wembley Stadium, ubicado en Londres, Inglaterra, a las 2:00 p.m. hora de Colombia.

El Real Madrid llegó a la final del campeonato luego de eliminar al Bayern Munich, mientras que el Borussia Dortmund triunfó ante el PSG. En la última temporada, los merengues se consagraron como campeones de la Liga. Mientras que, el equipo alemán terminó en quinta posición de la Bundesliga.

La última vez que se enfrentaron fue el 6 de diciembre de 2017, ganando el Real Madrid 3-2 en el estadio Santiago Bernabéu. El encuentro se dio durante la fase de grupos de la UEFA Champions League del momento. Por lo que seguidores de ambos equipos se encuentran expectantes al resultado de la jornada.

Además del partido, la final de la Champions, como otros eventos deportivos, acostumbra a ofrecer una presentación musical previa al encuentro.

Le puede interesar: ¿Quién será el ganador de la final de la Champions League? Esto dicen las estadísticas

¿Quién va a cantar en la final de la Champions 2024?

Este año, la final de la Champions League tendrá a una estrella de rock: Lenny Kravitz. El cantante de 60 años es conocido por canciones como Fly Away, It Ain’t Over Till It’s Over, Again, Human y I Belong to You.

“Va a ser emocionante. Quiero decir, esto es enorme. Es un gran partido. Aquí estamos, en el Pepsi Kick Off Show, que dará comienzo a todo el evento, y creo que va a ser un día precioso. Tenemos dos grandes equipos que han trabajado duro y han hecho lo necesario para llegar hasta aquí, y es emocionante”, afirmó el cantante para la UEFA TV.

“Y estoy contento, y honrado, y emocionado de empezar todo mi ciclo con un acontecimiento así. Es una sensación preciosa. Es un subidón que no se puede comparar con nada. La electricidad de los seres humanos reunidos, todos concentrados en algo. Es extraordinario”, añadió Kravitz durante su intervención.

Le puede interesar: ¿La copa no se toca? 5 supersticiones en finales de Champions League y partidos claves

¿A qué hora cantará Lenny Kravitz en la final de la Champions League?

El espectáculo de apertura, a cargo de Lenny Kravitz, se encuentra programado para iniciar 15 minutos antes del partido entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. Por lo que el cantante estará en la cancha a la 1:45 p.m., hora Colombia. Su actuación se transmitirá en vivo por los canales que emitan el partido.

¿Qué artistas se han presentado en la final de la Champions?