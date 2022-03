Archivado en: •

Aura Cristina Geithner, la famosa actriz colombiana, subió la temperatura en redes sociales con su más reciente publicación en su cuenta de Instagram en la que presumió su cuerpazo celebrando su cumpleaños.

En el video se ve a la actriz posar con un diminuto vestido de ‘animal print’ con el que luce sus tonificadas piernas con las que dejó suspirando a más de uno, además, el audio con el que realizó el video le sacó más de una sonrisa a los internautas.

“Hoy 9 MARZO quise celebrar mi cumpleaños con este audio. Doy gracias a la vida por un año más, donde he podido convertirme en la mejor versión de mí misma. He soltado, he perdonado, he aprendido a vivir con libertad, con aceptación con alegría. A ustedes mi cariño sincero. Gracias por su apoyo y espero poder darles un gran abrazo desde el corazón”, escribió la actriz junto a la publicación.

“¿Bonita? ¿bonita?, mami, pero si yo estoy es bien F****** buena, de lo buena que estoy, no necesito que nadie me coma, yo me como sola”, interpretó la actriz colombiana.

El video ya suma más de 92.000 reproducciones.

Cabe resaltar que la actriz se mostró más activa en sus redes sociales cuando anunció que realizaría contenido para OnlyFans, una plataforma de contenido erótico, por supuesto sus seguidores no se pierden una sola publicación de ella.

La artista se ha destacado por desempeñarse en diferentes áreas, ha sido actriz, cantante, modelo y ahora creadora de contenido para las redes sociales, donde suele compartir de su vida diaria, su música y sus diferentes proyectos.