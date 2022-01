‘Encanto’ ganó el Globo de Oro a mejor película animada

¡Orgullo colombiano! ‘Encato‘, la película inspirada en nuestro país se llevó el galardón a Mejor Película Animada durante la más reciente edición de los Globos de Oro.

La película de Disney se ha convertido en todo un fenómeno mundial y desde su estreno ha recibido críticas positivas por parte de cineastas, pues sus personajes se ganaron un espacio en el corazón de los fanáticos de la cadena animada.

«Felicitaciones @Encantomovie por recibir el #GoldenGlobe a la mejor película animada», se lee en el trino de la cuenta oficial de los Golden Globes.

‘Encanto’ llevó a la pantalla una historia llena de magia, música, sabor y cultura colombiana, en la que la familia Madrigal, que cuenta con poderes extraordinarios, se debe enfrentar a un nuevo cambio que amenza la unión y la magia de la hermosa casa. Mirabel, la única que no cuenta con poderes, toma la decisión de ayudar y encontrar la respuesta para salvar a su familia.

Animation domination! Congratulations @Encantomovie for receiving the #GoldenGlobe for Best Picture — Animated. pic.twitter.com/gGMInO4NvR

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 10, 2022