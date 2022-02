Eminem, Duran Duran y Beck son nominados al Salón de la Fama del Rock & Roll

Emimen, Duran Duran, Rage Against The Machine y Beck son algunos de los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll 2022 anunciados este 2 de febrero.

Los candidatos al Salón de la Fama son elegidos por más de 1.000 artistas y miembros de la industria, aunque los fanáticos también pueden votar en la página oficial.

Mark Hoppus ya piensa en volver a hacer música

Los elegidos se podrán conocer en el mes de mayo, sin embargo, aún no se conoce cuando será la fecha exacta y el lugar donde se llevará a cabo la ceremonia de la Clase del Rock 2022.

De los 17 nominados, Beck, Eminem, Duran Duran, Lionel Richie, A Tribe Called Quest, Carly Simon y Dolly Parton son candidatos por primera vez para ingresar al Salón de la Fama. Por otro lado, Judas Priest intenta tener por segunda vez el prestigioso reconocimiento.

The #RockHall2022 Nominees are up and the Fan Vote is now open. Vote daily at https://t.co/keewGnGnnD pic.twitter.com/zrI7GejV8v — Rock Hall (@rockhall) February 2, 2022

Esta es la lista completa de los nominados al Salón de la Fama 2022:

Beck

Pat Benatar

Kate Bush

Devo

Duran Duran

Eminem

Eurythmics

Judas Priest

Fela Kuti

Mc5

New York Dolls

Dolly Parton

Rage Against The Machine

Lionel Richie

Carly Simon

A Tribe Called Quest

Dionne Warwick