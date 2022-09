El ‘Tino’ Asprilla rompe el silencio sobre supuestas invitaciones a Esperanza Gómez

Archivado en: •

El ‘Tino’ Asprilla y Esperanza Gómez son dos de las figuras más reconocidas en el medio artístico nacional. Al exfutbolista como a la estrella de cine para adultos, a pesar de que no se les ha visto juntos, sí le han creado una serie de especulaciones que incluyen una supuesta relación sentimental.

El diario Universal reveló hace ya un tiempo que Gómez había declinado unas supuestas invitaciones por parte del exfutbolista para asistir a una de sus fiestas que hacía dentro de su finca.

Mira también: “Conoces lo que hay debajo”: Esperanza Gómez puso a volar la imaginación con sensual foto

La también influencer y empresaria había comentado que por medio de una persona que supuestamente trabaja en los medios de comunicación, le hacían llegar este tipo de propuestas pero que ella no aceptó debido a la forma cómo se daban.

“A mí me llamó una persona que trabajaba en la radio, que él le ayudaba a conseguir chicas al Tino y él me invitó más de dos veces a la finca de Tino, donde estaban haciendo fiestas”, citó el medio de comunicación a la caldense.

El Tino respondió a Esperanza Gómez

En medio de la confesión de la actriz porno, el exdelantero de la selección Colombia decidió salir y dar su versión acerca de las supuestas invitaciones a su finca

En entrevista con Noticias RCN, comentó que ningún momento ha hecho a la actriz este tipo de invitaciones ya que ni la conoce.

Te puede interesar: Esperanza Gómez pide ayuda para desvestirse; enloquece con sexy hilo negro

“Que yo me acuerde, ni una sola vez. Nunca me la he cruzado ni he hablado con ella. Nunca nada. No sé de dónde salió esa información o quién la invitó haciéndose pasar por mí. Yo jamás la he invitado”, le dijo el vallecaucano al medio de comunicación.