Una mujer demostró que no importa la edad si de disfrutar un buen concierto se trata, tal como ocurrió en Nueva Jersey el pasado 6 de diciembre cuando una anciana decide lanzarse al publico sin pensarlo dos veces en medio de un concierto de thrash metal.

La banda estadounidense Municipal Waste, se encontraba tocando en el evento de House Of Independents donde la madre del baterista Dave Witte, se encontraba acompañándolo durante el concierto.

Durante el show, algunos fanáticos de la banda se subieron al escenario y empezaron a lanzarse hacia el público para que ser recibidos y pasados por varias manos, algo usual durante estos conciertos.

Le puede interesar

Sin embargo, lo que causó mucha sorpresa entre los asistentes fue que la madre del baterista de la banda, Dave Witte, se lanzara de repente y sin pensarlo dos veces al público.

La mujer se robó la atención en ese momento y aunque suene poco creíble, afortunadamente los asistentes del concierto dejaron registro del momento exacto en el que la abuelita decide lanzarse sin miedo alguno.

Los espectadores agarraron a la mujer y la empezaron a pasar, finalmente la mujer logró un crowdsurfing épico que quedará en la historia de los videos virales en internet.

No obstante, Dave, hijo de la anciana que se lanzó al público, se pronunció a través de una publicación en su cuenta de Instagram.

“Mi mamá. MVP del show de NJ en House of Independents, se lo pasó como nunca, qué badass. Gracias a todos en el club por cuidar tan bien de ella y a todas las personas maravillosas que la hicieron flotar con seguridad. Tengo suerte de que mi madre apoye tanto lo que hago y me alegro de que aún pueda pasárselo bien. 74 no es un mal año para tu primer clavado, ¿verdad?”, fue el mensaje que dejó junto al video de su madre.