Un preso de la cárcel del condado de Lauderdal, en Alabama, Estados Unidos, se fugó de su celda al parecer con la ayuda de la guardia que debía estar cuidándolo.

Se trata de la agente Vicky White y el preso Casey Cole White, quienes desaparecieron hace tres días pero solo hasta el lunes 2 de mayo se probó que Vicky ayudó al delincuente a fugarse, según una nota publicada en 20minutos.

«Sabemos que participó. Esta no es la Vicky White que conocemos”, expresó Rick Singleton, sheriff del condado. Agregó que, aunque sabe que ayudó con su fuga, no tiene certeza si fue por voluntad propia o si hubo alguna amenaza de por medio.

En la misma declaración, Singleton expresó a sus compañeros que el preso debía ser transportado el pasado viernes por la mañana al juzgado del condado para una evaluación de salud mental. Sin embargo, la cita en el juzgado no existía.

Medios locales publicaron que la agente habría entregado papeles para pedir su jubilación un día antes de escapar, aumentando así los rumores de una posible relación entre ella y el preso que debía custodiar.

UPDATE: According to inmates at the detention center, there was a “special relationship” between Vicky White and Casey White. https://t.co/6boiTB0mnd

— WBRC FOX6 News (@WBRCnews) May 3, 2022