Liam Gallagher sufrió aparatoso accidente tras caer de un helicóptero

Liam Gallagher, quien recientemente fue uno de los protagonistas del festival de la Isla de Wight, donde cerró la noche de una manera mágica interpretando los clásicos de Oasis, sufrió un accidente, tal y como lo reveló a través de su cuenta de Twitter.

El exOasis, quien encabezó las tendencias musicales en redes sociales por sus interpretaciones como “Rock N Roll Star” y “Cigarettes & Alcohol”y además de su proyecto en solitario como “Wall of Glass” y “Shockwave”, dio a conocer la noticia del accidente con una fotografía donde muestra las consecuencias del accidente.

Aunque al parecer Liam no sufrió heridas de gravedad (o por lo menos eso fue lo que mostró en su publicación), dejó ver las secuelas que le dejó la caída del helicóptero, donde se puede observar algunos raspones a la altura de su frente, además de una cinta protectora en su nariz.

Aunque el músico no reveló más detalles de su accidente, sus seguidores le desearon una pronta recuperación para verlo pronto de vuelta en los escenarios y festivales, donde ya tiene fechas programadas.

So check this out I fell out the helicopter last night you couldn’t rite it all good who said RnR is dead Keith moon eat your drum skin out C’mon you know LG x pic.twitter.com/MSVR1C6EXk

— Liam Gallagher (@liamgallagher) September 18, 2021