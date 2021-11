Paren todo porque Korn anuncia su próximo álbum y adelanta ‘Start The Healing’, nueva canción

Aunque el 2021 ya está terminando, algunas agrupaciones quieren cerrar el año de manera monumental, dejando al 2022 como el año en el que regresarán con nueva música, eso si, dando algunos adelantos de lo que hicieron en los últimos meses.

Por esta razón Korn ya tiene nuevos planes, presentando su nuevo trabajo discográfico, el cual viene en camino, y como muestra de un trabajo que ya va adelantado, la agrupación estrenó “Start The Healing”, su nueva canción.

El sucesor de The Nothing (2019) ya está en camino, tal y como lo reveló la banda después de ser la protagonista de vallas publicitarias y reflejar su imagen en varias ciudades del mundo, lo que llamó la atención de sus fanáticos.

‘Requiem’, como es el nombre del álbum número 14 de Korn, ya presentó la primera canción, se trata de “Start The Healing” y desde ya podemos saber hacia donde apunta la banda con este próximo material.

El álbum estará compuesto por nueve canciones:

1.- “Forgotten”

2.- “Let the Dark Do the Rest”

3.- “Start the Healing”

4.- “Lost in the Grandeur”

5. “Disconnect”

6.- “Hopeless and Beaten”

7.- “Penance to Sorrow”

8.- “My Confession”

9.- “Worst is on its Way”