‘Taking Me Back’, la nueva canción de Jack White para ‘Call of Duty: Vanguard’

El próximo 5 de noviembre será el lanzamiento oficial de ‘Call of Duty: Vanguard’, una nueva entrega del videojuego creado por Activison, que estará disponible para Xbox Series X and Series S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Microsoft Windows.

El guitarrista y cantante Jack White es el creador del soundtrack original del videojuego titulado ‘Taking Me Back’, el cual grabó desde los estudios de Third Man Records en Nashville, Estados Unidos.



El artista también lanzó ‘Taking Me Back (Gently)’, un tema que aunque pertenece al OST del videojuego, es más como una especie de proyecto personal que creó más por gusto que por compromiso con la agencia.