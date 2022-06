“Determinará el resto de su vida”: Ozzy Osbourne será sometido a una cirugía

Archivado en: •

Para nadie es un secreto que Ozzy Osbourne, conocido en el mundo de la música como el ‘Príncipe de las tinieblas’, ha padecido de problemas en su salud durante los últimos años, en el que ha sufrido caídas y ha sido diagnosticado con Parkinson.

Durante el programa de Sharon Osbourne, The Talk, la esposa del rockero reveló que el próximo 12 de junio será sometido una cirugía que determinará cómo será el resto de su vida.

“(Ozzy) tiene una cirugía muy importante el lunes, y tengo estar allí. Realmente va a determinar el resto de su vida”, reveló la esposa del músico, que viajará a Los Ángeles para acompañar al artista en difícil momento.

A pesar de que Sharon no dio muchos detalles sobre la cirugía, Ozzy reveló el año pasado que sería nuevamente operado en el cuello, luego de que el cirujano que lo trató en el 2019, cuando sufrió una dura caída, lo dejara mal.

La caída que sufrió el músico fue tan dura que desprendió unas barras de metal que tenía insertadas en su cuerpo cuando sufrió un accidente en el 2003.

Los problemas de salud Ozzy Osbourne y la pandemia del COVID-19 han impedido al músico reanudar su gira de despedida No More Tours 2, la cual inició en 2018.

