twenty one pilots: Tyler Joseph y Josh Dun presentan su MTV Unplugged

En la noche del 9 de junio, twenty one pilots se unió a la prestigiosa lista de artistas que han hecho parte de los MTV Unplugged, un formato acústico e íntimo en el que se presentan nuevas versiones de los temas más exitosos.

En lugar de simplificar por completo las cosas como suelen hacer la mayoría de los artistas, Tyler Joseph y Josh Dun reinventaron por completo canciones como ‘Stressed Out’, ‘Heathens’, ‘Shy Away’, ‘Car Radio’, entre otras para los fanáticos que asistieron.

En una entrevista con Forbes sobre el set, el líder de la banda explicó: «Cuando nos llamaron para hacer esto, me sumergí profundamente en MTV Unplugged del pasado y me di cuenta de que, ‘Sí, el concepto es que está simplificado», coges una guitarra acústica y cantas tu canción. Pero creo que más que eso se convirtió en una oportunidad para ver a un artista o una banda de una manera diferente a la que tradicionalmente se presentan. Así que tomé eso y se me ocurrió un concepto en el que en realidad no estamos muy desconectados. Estamos muy conectados. Pero es muy diferente a todo lo que hemos hecho antes. Por lo general, Josh y yo actuamos en pistas pregrabadas para que podamos concentrarnos en nuestra actuación y todo eso. Y estamos orgullosos de nuestras pistas, las hicimos nosotros mismos, pero aún así pregrabadas”.

Como era de esperarse, el show de los artistas cautivó a sus fieles fanáticos, que no han dejado de mostrarles su admiración y respeto.