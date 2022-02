Quiso hacerse la «cómica» y descubrió que le habían sido infiel

Juliana Ortiz, una usuaria de Twitter, se ha vuelto viral recientemente tras descubrir que le habían sido infiel con un familiar.

La mujer publicó una captura de pantalla de su cuenta de Instagram donde recibe un mensaje de otro usuario del que no se revela el nombre.

«Hola Juli, ¿estás?», le preguntan a la mujer. Ella responde «uy no, ¿quién me gorreó?» sin saber que le iban a hacer una confesión: «tu novio o ex con tu prima (…) soy el ex de ella».

Impactada por la confesión, publicó una captura de pantalla con la conversación acompañada de un meme. Su historia se viralizó y agregó que su prima tiene 16 años por lo que calificó a su novio como «robacunas».