En insólito caso de Deborah Hodget, una mujer de 49 años, no ha logrado pasar desapercibido en redes sociales, pues se conoció que se casó con su gato para evitar que los propietarios de la casa donde vive le pidieran separarse de su mascota.

Luego de renunciar a 3 animales por petición de los dueños de la vivienda y con temor de perder a su gato India, la mujer, quien es madre de dos hijos, decidió mover una ficha astuta al casarse legalmente con su gato.

El hecho ocurrió el pasado 19 de abril en una ceremonia civil que lideró un amigo autorizado legalmente para el trámite, según entrevista dada a The Daily Record.

Amigos de Deborah Hodget acompañaron a la mujer en un parque ubicado en el sureste de Londres. Pues con el documento la mujer podrás mostrar lo importante que es su gato y la razón por la que nos los pueden separar.

“Al casarme con India, necesito que los futuros propietarios sepan que venimos como un paquete y que no podemos separarnos bajo ninguna circunstancia, ya que ella es tan importante para mí como los niños”, contó la protagonista de esta inusual historia.

La medida de la mujer fue luego de las malas experiencias que tuvo en el pasado con diferentes residencias y sus propietarios, pues aunque pagaba la renta tenían reglas que fueron imposible de romper.

